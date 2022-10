Jaar cel voor diefstal van twee elektrische fietsen

De Algerijn sloeg op 15 juni en de daaropvolgende nacht toe in Oostende. Hij stal er twee keer een elektrische fiets en stapte vervolgens op de eerste trein richting Brussel. Volgens het parket had S.A. wellicht de bedoeling om de fietsen te verkopen op de markt bij het slachthuis in Anderlecht. Bij aankomst in Brussel probeerde hij wel eerst nog een vrouw te bestelen van haar handtas. De politie was snel ter plaatse en kon de Algerijn in de boeien slaan. Hij had de twee gestolen fietsen nog bij zich.