Irakees (29) aangehouden voor moord in kraakpand: “Slachtoffer kreeg zware slagen op het hoofd en verschillende messteken in het gezicht”

OostendeFarooq A., een 29-jarige Irakees met verblijfplaats in Oostende, is door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden voor de moord die woensdagnacht plaatsvond in een kraakpand in Oostende. Het slachtoffer, een 35-jarige Eritreeër, werd volgens het parket omgebracht door zware slagen op z'n hoofd. “Hij kreeg ook verschillende messteken in het gezicht.”

Het lijk van de Eritreeër werd donderdagmorgen in alle vroegte aangetroffen in een kraakpand langs de Koninginnelaan in Oostende. Arbeiders vonden het levenloze lichaam in de kelder van het gebouw, dat binnenkort zou platgegooid worden. Meteen was duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. Het lichaam van M.H. (35) vertoonde verschillende snijwonden en messteken. Speurders troffen ter plaatse ook brandsporen aan. De dader had vermoedelijk z'n sporen willen uitwissen.

Lees ook Lijk in kraakpand: verdachte en slachtoffer kregen het eerder al met elkaar aan de stok

Politiedatabase

Slechts enkele uren later had de politie al een hoofdverdachte te pakken. Farooq A. (29), een Irakees uit de streek rond Bagdad die enige tijd geleden in Oostende verzeild geraakte, werd rond 16 uur in het centrum van Oostende in de boeien geslagen. Nazicht van de politiedatabase had de speurders geleerd dat de man in het verleden al enkele keren problemen had gehad met M.H. De politie was ook verschillende keren moeten tussenkomen op zijn appartement. A. werd meegenomen naar het commissariaat en opgesloten in de cel. Vrijdagvoormiddag werd hij een eerste keer verhoord. In de loop van de avond volgde nog een tweede verhoor.

Een autopsie op het lichaam van M.H. wees intussen uit dat de man om het leven werd gebracht door “bruut geweld op het hoofd”, zoals dat in gerechtelijke termen wordt genoemd. Zware slagen, dus. “Daarnaast kreeg het slachtoffer ook verschillende messteken in het gezicht", meldt het Brugse parket in een korte mededeling. Farooq A. werd zaterdagvoormiddag aangehouden door de onderzoeksrechter. Of hij intussen bekentenissen aflegde, is nog niet duidelijk. Dinsdag verschijnt de man een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Die zal beslissen of zijn aanhouding met een maand wordt verlengd.

Volledig scherm Het labo voerde donderdag een grondig sporenonderzoek uit op de plek van de moord. © Bart Boterman