Inwoners hebben beslist over ingediende voorstellen Wijkprikkels

. Van 14 november 2022 tot 12 december 2022 konden alle inwoners van Stad Oostende, ouder dan 14 jaar, stemmen op hun drie favoriete voorstellen via Ons.Oostende.be. Op basis van de stemming krijgt het projectvoorstel met de meeste stemmen per wijk 60 procent van het wijkbudget. Het projectvoorstel met de tweede meeste stemmen ontvangt 25 procent en de derde 15 procent. Aangezien er in Raversijde en Zandvoorde maar één voorstel werd ingediend, werd het restbedrag van die wijken overgedragen naar de projecten van de andere wijken. Zo krijgen de projecten die niet tot de top drie horen, een deel van het restbedrag. In de wijk Konterdam krijgt het coverfestival een budget van 8.400 euro, in de wijk centrum mag het regenboogfestival rekenen op een subsidie van 10.800 euro, in Mariakerke zullen er themafeesten georganiseerd worden met een subsidie van 9.600 euro. In Raversijde is er budget (7200 euro) voorzien voor een moestuin in de wijk. In Stene schiet het vistival de hoofdvogel af en krijgt een subsidie van 9.600 euro. In de vuurtorenwijk kozen de inwoners dan weer voor meer bloemen in de wijk. Dit project krijgt 8.400 euro.