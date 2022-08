INTERVIEW. West-Vlaams gouverneur is scherp in ons zomerrapport: “Het was nonchalance troef, dit kan niet langer”

Middelkerke Cowboys overspoe­len de straten van Middelker­ke: “20.000 country­lief­heb­bers komen genieten van de muziek en de sfeer”

Dit weekend kun je je in Middelkerke onderdompelen in de wereld van country tijdens het Countryfestival. Middelkerke was even Middle Church met muziek, een straatmarkt en veel volk in cowboyoutfits. “We komen hier elk jaar met onze countryclub en elke keer is er een geweldige sfeer”, zegt Carine Bisschops van Canyon star dancers uit Retie.

21 augustus