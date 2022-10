INTERVIEW. Broer Peter Hintjens droomt van een Arnohuis in Oostende: “We hebben onlangs zijn appartement leeggemaakt... Heel veel spullen kunnen tentoongesteld worden”

oostende“We willen een van de bekendste Oostendenaars blijvend herinneren.” Arno overleed op 23 april, maar zal niet snel vergeten worden. Vrijdag kwam postuum zijn laatste plaat ‘Opex’ uit. Er verscheen een biografie op basis van gesprekken met de zanger zelf. En, last but not least: zijn broer Peter Hintjens wil het muziekicoon graag eren met een Arnohuis in Oostende. “We zitten vol ideeën hoe we het willen aanpakken.”