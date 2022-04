Internering bevolen van zestiger die z'n buurman terroriseerde: “Hij verwees naar schilderij waarin iemand levend gevild wordt”

De feiten speelden zich in 2018 en 2019 af in residentie Riviera in Oostende. Eén van de bewoners werd tussen begin 2018 en november 2019 belaagd door zijn buurman L.D. (65). Hij kreeg ook meermaals te maken met geweld. “Mijn cliënt weet helemaal niet waarom hij precies geviseerd werd”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Hij is een brave man, maar ontving meermaals brieven in z’n brievenbus. De ergste verwees naar het schilderij ‘Oordeel van Cambyses’. De beklaagde schreef dat dat het lot van mijn cliënt was. Het bleek te gaan om een schilderij waarin iemand levend gevild wordt.”

Instelling

Het slachtoffer was naar eigen zeggen bang dat hem iets ergs zou overkomen en diende uiteindelijk een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter. “Mijn levenskwaliteit is sterk verminderd”, vertelde hij zelf op het proces. “Ik ben bang en heb nachtmerries. Wat als ik die man nog eens tegenkom in het gebouw?”

Een gerechtspsychiater noemde L.D. “een haatdragende stalker”. Hij stelde vast dat de beklaagde met een paranoïde waanstoornis kampt. Volgens zijn advocate is de Oostendenaar al enkele maanden opgenomen in een psychiatrische instelling. Ze verzette zich wel tegen de gevorderde internering. “Er zijn intussen twee jaar verstreken zonder dat zich nieuwe feiten hebben voorgedaan”, klonk het. “Mijn cliënt is dus geen gevaar voor de maatschappij.” De rechter oordeelde dinsdagmorgen anders en beval de internering van L.D. Aan z’n buurman moet de man 1.100 euro schadevergoeding betalen.

