Inschrijvingen vakantieaanbod krokus- en paasvakantie starten op 19 januari

In 2023 kan de Oostendse jeugd zich naar gewoonte uitleven tijdens de speelpleinwerking en sportkampen van Stad Oostende. Op donderdag 19 januari om 18 uur gaan de inschrijvingen van start voor de activiteiten in de krokus- en paasvakantie. Kinderen van geboortejaar 2011 tot en met 2019 kunnen naar speelpleinwerking pleZAND. In de krokusvakantie wordt dit georganiseerd in Vrijetijdscentrum Duin en Zee en kunnen gezinnen gebruik maken van de speelpleinbus die de kinderen oppikt in de verschillende wijken. Tijdens de paasvakantie gaat pleZAND door in de wijken Vuurtoren, Centrum en Mariakerke.