Inschrijven voor Buitenschoolse Kinderopvang kan voortaan in het stadhuis

OostendeOuders die hun kind(eren) voor de eerste keer willen inschrijven voor de Buitenschoolse Kinderopvang, kunnen vanaf 1 september op afspraak terecht in het stadhuis. Het nieuwe loket kadert in de optimalisatie van de stedelijke dienstverlening.

Ouders van kinderen die in Oostende wonen of er naar school gaan, kunnen bij de Buitenschoolse Kinderopvang terecht voor zowel voor- als naschoolse kinderopvang en opvang op vakantiedagen. Deze opvang gebeurt op acht locaties verspreid over de stad. Zo is er voor elke school wel een opvanglocatie in de buurt. “Tot voor kort gebeurde alle administratie op papier, maar de dienst zet meer en meer in op digitalisering. Daardoor kunnen de medewerkers veel sneller inspelen op de vragen van ouders”, aldus schepen van Mens en Milieu Silke Beirens.

Ouders die hun kind(eren) voor de eerste keer willen inschrijven, moeten een administratief dossier laten opmaken. Tot voor kort gebeurde dat in het administratief centrum van de Buitenschoolse Kinderopvang in de Frère-Orbanstraat. Oostende zet in op een zo klantgericht mogelijke dienstverlening, daarom kunnen de ouders vanaf 1 september op afspraak terecht in het stadhuis. “Zo is de dienst beter toegankelijk voor iedereen, zowel voor ouders die minder mobiel zijn als voor ouders die hun kinderen willen meenemen. Er is ook een vlottere doorverwijsmogelijkheid naar de andere diensten” zegt burgemeester Bart Tommelein.

Heb je voor de eerste keer opvang nodig? Maak dan een afspraak via 059 25 89 98. Het loket is open vanaf 1 september op dinsdagochtend, woensdagnamiddag, donderdagochtend en donderdagavond. Op het moment van je afspraak meld je je aan bij één van​ de ticketzuilen aan de ingang van het stadhuis. Ook het indienen van documenten kan voortaan aan het onthaal in het stadhuis.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Je kan de dienst Buitenschoolse Kinderopvang steeds contacteren via 059 25 89 98 of bko@oostende.be.

