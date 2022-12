Infocoaches in de uitgaansbuurt worden opnieuw ingezet tijdens oudejaar

voetbal jupiler pro league KV Oostende houdt extra bitter gevoel over aan nederlaag op Union: “Discutabe­le penalty doet onze match dood”

Niet de 3-0-nederlaag an sich, wel de vederlichte penalty ten voordele van Union ging het meest over de tongen bij de Kustboys. “Waarom dubbelchecken ze dat niet?”, vraagt Dominik Thalhammer zich af. CEO Gauthier Ganaye ging nog een stapje verder in zijn commentaar op Twitter. “Maar finaal moeten we analyseren wat wij zelf beter kunnen doen”, weet Thalhammer.

