Indiase coronavariant duikt op in Nieuwpoort en Oostende: “Vermoedelijk zijn er nog meer besmettingen”

“Begin mei kreeg ik het bericht dat een Oostendse familie besmet was met het coronavirus, na een bezoek aan familie in hun thuisland”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Er zou toen onderzocht worden of het om de Indiase variant ging en daarvan hebben we maandag bevestiging gekregen. Aanvankelijk dachten we dat er weinig risico was op verspreiding, omdat de familie had aangegeven dat ze met niemand contact had gehad, maar dat blijkt nu toch niet het geval te zijn. Waarschijnlijk is er hierdoor een tweede besmettingshaard in Oostende. Het gebeurt vaak dat mensen contacten verzwijgen, omdat ze weten dat het tegen de regels is. Maar dat helpt ons niet vooruit, want ondertussen kan het virus zich verspreiden.”