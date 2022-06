Index kinderarmoede in Oostende daalt voor derde jaar op rij

Al verschillende jaren hanteert Kind en Gezin een eigen meetinstrument van kansarmoede. Het is een wetenschappelijk onderbouwd cijfer dat rekening houdt met allerlei kansarmoede-indicatoren zoals werk, huisvesting en gezondheid. Het cijfer voor 2022 vertoont een globale daling in Vlaanderen van 1 procent. “De daling in Oostende is met 2 procent sterker dan de gemiddelde daling in Vlaanderen. Sinds we in 2018 een recordhoogte van 34,2 procent bereikten, hebben we nu met 26,9 procent grote stappen gezet. Dit cijfer brengt ons terug naar het niveau van 2012. Maar hoerageroep is allerminst op zijn plaats, elk kind dat in armoede geboren wordt in onze stad is er één te veel. Daarom blijven we verder inzetten op de acties van het armoedeplan, in de hoop die tendens verder te zien evolueren in de goede richting. Het zal een zaak zijn om deze inspanning nog vele jaren vol te houden”, legt schepen Natacha Waldmann uit.