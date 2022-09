Inbrekers richten ravage aan in Jeugdhuis OHK in Oostende: “Alles is kapot”

Oostende “Mijn energiefac­tuur? Die gaat met de huidige tarieven van 7.900 euro naar 73.000 euro per maand.” Volgens voorzitter Horeca Middenkust en hotelier is het 5 ná 12

“Dit is erger dan de coronacrisis en we zijn daar zelfs nog altijd de gevolgen van aan het verwerken.” Ook Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust, is pessimistisch over de gevolgen van de energiecrisis voor zijn geliefde branche. “Wij zullen ons hotel deze winter misschien alleen nog in het weekend opendoen. En als het rustig is, loont het zelfs helemáál niet om het hotel te openen.”

