Inbreker vergeet gsm in woning slachtoffer

West-Vlaanderen Vorig jaar 297 klachten over West-Vlaam­se fietspaden ondanks 42 miljoen euro investerin­gen tussen 2018 en 2020

23 augustus In 2020 zijn er bij het Meldpunt Wegen 1.507 klachten binnengekomen over de staat van de fietspaden in Vlaanderen. Dat zijn er 404 minder dan in 2019. Volgens parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg bij minister Lydia Peeters (Open Vld), zal er de komende jaren nog extra geïnvesteerd worden in betere fietspaden.