Inbreker maakt gat in muur van tankstation en maakt buit van meer dan 1.000 euro: 180 uren werkstraf

Nieuwe woonmaat­schap­pij Woonsprong gaat op 1 juli van start. “We hebben grote uitdagin­gen voor ons”

Woonsprong is vanaf 1 juli de nieuwe woonmaatschappij in de regio Middenkust en zal het sociaal wonen in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg organiseren. Woonsprong biedt een dak boven het hoofd van zo’n 4.500 gezinnen. Er staan ook nog heel wat projecten op stapel, waarvan de Nieuwe Stad ongetwijfeld de grootste is. “De grootste uitdaging wordt de renovatie van het huidige verouderde patrimonium.”