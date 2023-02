Inbreker dringt woning binnen via het... kattenluikje: parket vordert 37 maanden cel

Oostende Bitsig debat rond zone 30 in Oostendse gemeente­raad: “Wat voor een sukkelaar zijde gij eigenlijk?”

De gemoederen liepen maandagavond hoog op tijdens de Oostendse gemeenteraad toen John Crombez (Vooruit) tussenkwam over de uitbreiding van de zone 30 in Oostende. Die maatregel is ondertussen al enkele maanden van kracht en ondertussen werden ook al de eerste boetes uitgeschreven. Volgens oppositiepartij Vooruit dienen die enkel om de stadskas te vullen. We vatten de discussie voor u samen in enkele quotes.

31 januari