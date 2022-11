In Oostende gaan ze wél voor een straf Duivels feest: “Nog maar weinig tickets verkocht, maar bij het vorige kampioenschap was dat ook zo”

oostendeHer en der worden evenementen rond het WK voetbal afgezegd wegens te weinig interesse, maar in Oostende kijken ze uit naar een groot feest in de ACEG Wellington Hippodroom. Eventor organiseerde er in het verleden al succesvolle avonden rond de Rode Duivels en zet ook nu door. “We pakken onder meer uit met 15 schermen, ex-Rode Duivels en topdj’s”, vertelt Olivier Orlans. Toch blijken ook in Oostende nog veel tickets te koop.

Het WK voetbal leefde de voorbije weken minder dan normaal in ons land en dat veroorzaakt nervositeit bij organisatoren. Maar in Oostende gaat het grote WK-evenement in de ACEG Wellington Renbaan zéker door. “Wij hebben het verleden in ons voordeel. We hebben al drie EK’s en WK’s gedaan met telkens 7.000 tot 8.000 toeschouwers”, zegt Olivier Orlans.

Quote 11 nieuwe schermen hebben we opgehangen, onder meer aan de kant van de bar. Zelfs bij het aanschui­ven voor een drankje hoeven de supporters dus geen seconde van de wedstrijd missen Olivier Orlans, organisator

Toch valt ook hier de voorverkoop tegen, maar daar maakt de organisator zich nog geen zorgen over. “We hebben tot nu toe nog ‘maar’ 250 tickets verkocht. Dat is inderdaad nog niet veel, maar ik heb de cijfers bekeken van de vorige editie en toen waren er dat ook nog maar 165. Een ticket kost slechts 5 euro. Mensen kopen dat niet lang op voorhand en kunnen ook nog altijd een ticket aan de deur kopen. Al raden we de voetbalfans wel aan om hun ticket online al aan te schaffen. Er zijn maar 2.500 plaatsen en we kunnen niet inschatten hoeveel mensen er de avond zelf nog komen aanschuiven. Wie zeker wil zijn van zijn ticket koopt dit dus beter al op voorhand”, zegt de organisator.

Volledig scherm Tijdens het EK in 2016, tijdens de match tegen Zweden. © Benny Proot

In Oostende is er bewust gekozen voor een indoorevenement. “Op deze manier kunnen we een gezellig evenement op poten zetten en hoeven we ons geen zorgen te maken over de weersomstandigheden. We hebben binnen 15 schermen waarvan één grote ledwall van 7,5 meter op 4,4 meter. 11 nieuwe schermen hebben we opgehangen, onder meer aan de kant van de bar. Zelfs bij het aanschuiven voor een drankje hoeven de supporters dus geen seconde van de wedstrijd missen.”

Kobe Ilsen en Viktor Verhulst

Nu het wereldkampioenschap vlak voor de deur staat, merkt de organisator dat het evenement toch meer begint te leven. “Nog niet zo hard als in de zomer: dan is het wel gemakkelijker, omdat iedereen dan meer in vakantiesfeer is. Maar er begint nu toch iets meer te bewegen. We hebben daarom gekozen om zeker door te zetten. We voorzien ook in heel wat extra animatie, zowel voor als na de match. We hebben een panel met ex-Rode Duivels en na de wedstrijd is er een afterparty met een dj’s. Op 23 november (wanneer België tegen Canada speelt, red.) komt Dimaro langs, op zondag 27 november (match tegen Marokko, red.) hebben we Pat Krimson geboekt. En Kobe Ilsen en Viktor Verhulst brengen ambiance op 1 december (match tegen Kroatië, red.).”

Tickets voor het evenement in ACEG Wellington Hippodroom kan je kopen op wkinoostende.be.

