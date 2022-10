In februari worden De Jamies opnieuw uitgereikt in Oostende

Op De Jamies worden de beste online videomakers van het moment gevierd. Dat zijn de Vlaamse creatievelingen die ontzettend goeie videocontent maken op YouTube, TikTok, Twitch en Instagram in uiteenlopende genres en stijlen voor een even diverse groep van kijkers. Na een online awardshow te midden van de coronacrisis en een fysieke show in het prille post-corona tijdperk, reiken De Jamies voor de derde keer awards uit op woensdag 1 februari in CC De Grote Post. Tijdens de gala-avond bekronen De Jamies maar liefst 13 videomakers in verschillende categorieën. Daarbovenop stemt het publiek samen op De beste content creator van het jaar en De beste video van het jaar.