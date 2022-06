IN BEELD. Smullen en smikkelen tijdens ‘A l’Ostendaise’: “De beste Oostendse gastronomie op de kleinste oppervlakte”

Eén van de mensen die genoot was Roland Steenhouwer (73) uit Leuven. “We hebben een tweede verblijf in Oostende en komen elk jaar ons buikje rond eten. Over een lengte van pakweg 50 meter presenteren de beste restaurants van de stad hun meest verfijnde gerechten. Mocht je bij hen in de zaak aanschuiven dan betaal je een flinke rekening. Nu kunnen we genieten voor amper 8 euro per bordje. Het is een fijne, gastronomische ontdekkingstocht aan een schappelijke prijs. We leren ook nieuwe zaken kennen en ontrafelen waarvoor elke chef staat. Wat we al gegeten hebben? De pizza Ostendaise van restaurant Storm smaakte fantastisch. Die was luchtig en het zeewier zorgde voor een verrassende twist. We hebben ook een aantal bakkers gespot.”