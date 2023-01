IN BEELD. Showkorps WIK viert 70ste verjaardag

Alles begon in 1951 met ‘den Kliek’ die met trommels en klaroenen de turners bij het defileren wat meer kleur en klank meegaven. De kliek groeide in de eerste jaren uit tot een muzikaal geheel. Raoul Dergeloo blikte terug op de beginjaren en bedankt daarbij de inzet van alle muzikanten, maar ook van de partners. “De toenmalige voorzitter Albert Milh ontdekte in een kast muziekinstrumenten. Een turnvereniging die moest op straat komen, maar de mensen gaan maar naar buiten als er wat lawaai bij is. Het was onze taak om de turnvereniging zichtbaar te maken. Het jaar erop werd een nieuwe vlag ingehuldigd en dat de eerste keer dat we op straat kwamen. Dat was toen nog niet in de schitterende uniformen die er nu zijn, maar in een witte T-shirt, een zwarte korte broek. Wij trokken zo naar het Petrus en Paulusplein. De eerste jaren waren vrij moeilijk want we hadden geen instrumenten en geen uniformen. We hebben de nodige middelen kunnen inzamelen om de eerste trommels en trompetten te kunnen kopen. Zo zijn wij telkens verder gegroeid.”