IN BEELD. Sfeervolle start voor kerstmarkt in Leopoldpark in Oostende: “Slechter dan vorig jaar kan het niet worden”

Middelkerke Chef-kok Elien Verhulst (24) van restaurant Vlass wint Pierre Wynants Trophy: “Saus is het belangrijk­ste bij elk gerecht. En net mijn sauzen gaven blijkbaar de doorslag”

Chef-kok Elien Verhulst en haar team van restaurant Vlass, dat bestaat uit onder andere chef Stefaan Lauwereins en haar vriend en sommelier Kenzo Lauwereins, hebben in Flanders Expo Gent de Ster van de Belgische keuken gewonnen, sinds dit jaar omgedoopt tot de Pierre Wynants Trophy. Elien is alvast in de wolken met de overwinning: “Nu mag ik in februari naar Rimini in Italië, om daar alles in de strijd te gooien voor de Young Chef Challenge.”

1 december