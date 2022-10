IN BEELD. Ravage in Oostende wordt duidelijk op deze beelden

Oostende TEJO helpt al vijf jaar jongeren die het mentaal moeilijk hebben: “We werken liefst preventief, maar steeds vaker is het daarvoor te laat”

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Ze doen dit onmiddellijk, zonder ellenlange wachtlijsten, anoniem en gratis. De werking in Oostende bestaat ondertussen 5 jaar. In die vijf jaar zag TEJO het aantal jongeren dat komt aankloppen stijgen van 100 naar 140 per jaar. “We hebben het liefst dat de jongeren uit zichzelf komen omdat we dan weten dat ze rijp zijn om te babbelen.”

