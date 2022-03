IN BEELD. Provinciedomein Atlantikwall Raversyde is opnieuw open: “Unieke kans om Middeleeuwse huisjes te ontdekken”

OostendeHet nieuwe seizoen in het provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende is dit weekend gestart met een pak activiteiten. Nieuw voor dit seizoen is dat de gekende middeleeuwse huisjes uit 1465 voortaan enkel voor scholen en groepen toegankelijk zijn.

Vandaag beleefde het domein al een hoogdag en morgen zondag breit het daar een vervolg aan. Zo geven gidsen uitleg over het leven in de Batterij Aachen uit de Eerste Wereldoorlog en batterij Saltzwedel-neu uit de Tweede Wereldoorlog. Kunstenaar Younes van den Broeck, aka Spitler, verzorgt workshops graffiti. En je kan als individuele bezoeker éénmalig in de middeleeuwse huisjes waar figuranten het leven van toen uitbeelden. Daarna zijn die enkel voor scholen en groepen toegankelijk met een gids of animator. Er wordt namelijk gewerkt aan een nieuw concept en dat zal pas binnen een paar jaar klaar zijn. Enkel tijdens speciale evenementen zal je er als individu nog op verkenning kunnen.”

Volledig scherm Openingsweekend Raversijde met Middeleeuwse figuranten © Benny Proot

‘Boem Paukeslag: Bezette stad x 5’ is de titel van de tentoonstelling die nog tot 13 november in het domein loopt. In 1922 verscheen de dichtbundel ‘Bezette Stad’ van Paul van Ostaijen. Die dichter is bekend van onder meer ‘Boem Paukeslag’. In de expo gaan vijf jonge kunstenaars na hoe actueel de bundel is en ze maken er hun eigen werk van.

Atlantikwall Raversyde is op maandag gesloten. In het weekend, schoolvakanties en feestdagen is het elke dag toegankelijk van 10.30 tot 18 uur. Op gewone weekdagen is dat van 10.30 tot 17 uur. Na het openingsweekend is het uitkijken naar Smakelijk Raversyde op 10 april waar je zal kunnen proeven van de oorlogskeuken. Alle praktische informatie vind je op www.raversyde.be.

