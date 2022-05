IN BEELD. Preuteleute geeft groot feest in uitverkochte Diaz Arena: “Zeker voor herhaling vatbaar”

OostendePreuteleute heeft zaterdagavond 14 mei het beste van zichzelf gegeven in een uitverkochte Diaz Arena in Oostende. Het is de eerste Belgische groep ooit die in een uitverkocht voetbalstadion heeft opgetreden. Negenduizend mensen stonden te popelen om er een groot feest van te maken. En wat een feest is het geworden. De mannen van Preuteleute hopen het alvast nog eens te mogen doen.

Acteur Sebastien Dewaele en zijn kompaan Tom Vanrijckeghem zijn ondertussen twintig jaar bezig en vierden dat met een heus feest. Tijdens hun verjaardagsshow, genaamd ‘Greatest Tits’, gaf het duo twee uur het beste van zichzelf. Met hits als ‘Pakt je zak’, ‘Bluuf me je fikken van me’ en ‘Dikke Vette’, zette Preuteleute de Diaz Arena in vuur en vlam.

Eerbetoon aan Arno

Het concert startte aanvankelijk wat kalm, iedereen leek wat onwennig op zijn stoel te zitten. Maar na de pauze gingen de mannen van Preuteleute ‘vollenbak’ en brak het feest pas echt los. Iedereen ging rechtstaan en begon te dansen en mee te brullen. Vooral tijdens ‘Pakt je zak’ was het gezang overdonderend. De groep bracht ook een mooi eerbetoon aan Arno, van wie eerder die dag afscheid werd genomen toen zijn assen in de zee werden uitgestrooid. De Oostendse held kreeg een daverend applaus en een staande ovatie. Preuteleute zong een eigen versie van ‘Les yeux de ma mère’. Tijdens de hele show zweepte Sebastien geregeld ook het volk op en zette hij ‘O la la la, c’est magnifique’ in gang, waarna dat luid meegebruld werd door het publiek.

Toch een puntje van kritiek op een anders fantastische show: de lange wachtrijen aan de eet- en drankstandjes. Sommige mensen moesten bijna een uur moeten wachten. Maar eens ze hun drank hadden, genoten ze weer volop van de show.

Volledig scherm Fred Vansteenkiste met zijn vrouw Mieke. Hij is al 15 jaar fan van Preuteleute. © Emelyne Six

Al 15 jaar fan

Fans uit heel West-Vlaanderen, met zelfs een paar van er buiten, kwamen samen om de band live te zien. Zo ook Fred en Mieke uit Oostduinkerke. “Ik ben al vijftien jaar fan van Preuteleute”, zegt Fred. Ik heb ze al verschillende keren live gezien, dus mocht ik dit optreden niet missen. Het mooiste en leukste concert van de band blijft wel hun optreden dertien jaar geleden in Gent. Toen was het nog in een klein zaaltje en waren ze nog niet zo bekend als nu. Na al die jaren vind ik ze nog altijd geweldig en zal ik ze blijven volgen.”

Volledig scherm Anja, Caro, Eline en Emmy op het concert van Preuteleute. © Emelyne Six

Voor alle leeftijden

Op het concert zag je ook dat Preuteleute voor alle leeftijden is. Eline, Caro en Emmy kwamen samen met hun ouders naar het concert. “We zijn ermee opgegroeid”, lacht Caro. “Mijn vader volgt de band al een tijdje en ik herinner me nog de eerste keer dat ik Preuteleute live heb gezien, tijdens de Paulusfeesten. Ik was toen nog een kindje, maar zat wel al in mijn buggy mee te dansen. Nu ben ik een stuk ouder en kan ik samen met mijn ouders bewust van hun muziek genieten.”

Voor Brecht Bonny was het ook een speciale avond. “Preuteleute was de eerste band die ik live gezien heb. Ik was toen 16 jaar. Nu moest ik er ook bij zijn. Samen met twee vrienden ben ik hier gekomen om een geweldige avond te beleven. Het was een avond om niet snel te vergeten.”

Volledig scherm Brecht Bonny en twee vrienden op het concert van Preuteleute. © Emelyne Six

Voor herhaling vatbaar

Ook de leden van Preuteleute hebben een fantastische avond achter de rug. “Wat Wembley is voor Queen, is de Diaz Arena voor ons”, zeggen Sebastien en Tom. “We konden deze show nergens anders doen. Het was dan ook een geweldige show met een nog geweldiger publiek. We hebben veel leute gehad. Of het voor herhaling vatbaar is? Zeker. We willen de volgende keer alle tribunes rond het stadion vol hebben met het podium in het midden, zodat er nog meer volk binnen kan.”

Nog wat beelden van de avond:

Volledig scherm Preuteleute in een uitverkochte Diaz Arena. © Emelyne Six

Volledig scherm Preuteleute in een uitverkochte Diaz Arena. © Emelyne Six

Volledig scherm Sommige fans waren zelfs verkleed. © Emelyne Six

Volledig scherm Preuteleute in een uitverkochte Diaz Arena. © Emelyne Six