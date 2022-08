IN BEELD. Paulusfeesten klaar om Oostendenaars te verwelkomen in vernieuwd decor: “Alles wat we geleerd hebben tijdens corona zit mee in ons nieuw concept”

De Paulusfeesten konden vorig jaar doorgaan in een aangepast coronajasje. Er was een afgesloten terrein en een beperkte capaciteit, maar wel in een gezellig kader. Daar had het decorteam voor gezorgd. Meteen na de Paulusfeesten vorig jaar zat het team opnieuw rond tafel om een volledig nieuw decor uit te werken voor dit jaar. Voor het eerst sinds 2019 kan de organisatie weer alles uit de kast halen om voor een volwaardige editie te gaan. “We wilden eens iets volledig nieuw creëren”, vertelt Staf Lambrecht die mee voor de decoratie zorgt. “Het moest iets zijn dat opvalt en met een hoek af. We hebben een huis gemaakt met een opvallende voorgevel aan de kant van de Amandine en een doorsnede aan de achterkant met verschillende kamers. Er is een salon, een bureau, een kinderkamer en een strijkkamer. ‘s Avonds worden de kamers uitgelicht en is er plaats voor een dj in de kinderkamer. Op de benedenverdieping is er dan de bar.” Het team komt wekelijks samen om alles uit te tekenen en te maken. “We hebben heel wat maffe dingen gemaakt, maar dat past ook bij de Paulusfeesten, het is een festival met een hoek af”, vertelt Staf.