IN BEELD. Ostend Night Run gigantisch succes: “2.600 deelnemers bonden loopschoenen aan voor goed doel”

Brugge Boekhouder van Boudewijn Seapark in de cel op verdenking van fraude: “Hij was amper enkele maanden in dienst”

De boekhouder van het Boudewijn Seapark in Brugge zit in de cel op verdenking van fraude. Dat bevestigt Geertrui Quaghebeur, woordvoerster van het park. De veertiger was pas sinds enkele maanden in dienst, maar zou op die tijd enkele tienduizenden euro’s verduisterd hebben naar zijn eigen rekening. “Het is een geluk bij een ongeluk dat we het zo snel opgemerkt hebben”, zegt Quaghebeur.

23 september