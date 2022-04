IN BEELD: Op wandel met 100 schnauzers

Om 14 uur vandaag kwamen de baasjes met hun viervoeters samen op de hondenloopweide in De Schorre om met zoveel mogelijk schnauzers een parcours te bewandelen van vijf kilometer. Voor de oudere hondjes die minder mobiel zijn, was er ook een kortere wandeling van 2,5 kilometer.

Het waren vooral mensen uit de streek die meewandelden, zo ook Jamie Dewilde met haar hond Bailey. Maar ook mensen van over heel Vlaanderen waren aanwezig, van Lochristi en Erpe Mere tot Aalst en zelfs een paar mensen vanuit Nederland. “Ik ben vanuit Terneuzen naar Oostende gekomen om hier te wandelen met onze twee schnauzers Nero en Bodi”, vertelt Janine. “Ik hou heel veel van mijn honden en zou er alles voor doen, dus ook een uur in de auto zitten voor een wandeling. Ik ben heel blij dat ik ben gekomen. Het was een geweldige wandeling. Zowel ik als mijn twee vriendjes hebben ervan genoten.”

Volgend jaar opnieuw

Initiatiefnemer Niels Delbaere is ook heel tevreden over de wandeling en kijkt ernaar uit om het opnieuw te doen. “Het was een geslaagde eerste editie. Veel mensen en hondjes hebben wel moeten afhaken omdat ze ziek waren en dat vinden ze heel jammer. Ik ben dus al aan het denken aan een volgende wandeling die we kunnen doen met onze schnauzers. Hopelijk komt er nog meer volk af.” En die volgende wandeling komt er ook. “We hebben al een volgende wandeling gepland voor volgend jaar. Op 30 april 2023 zullen we opnieuw zoveel mogelijk schnauzers bij elkaar krijgen voor een wandeling. Dit keer zal het waarschijnlijk plaatsvinden in het provinciedomein Raversyde.”