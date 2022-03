IN BEELD. Oostendenaars tonen hun grote hart voor Oekraïne: “Dit betekent veel voor de vrouwen en kinderen op de vlucht”

“We zijn al onze vrijwilligers en sponsors ontzettend dankbaar”, reageert Mieke De Bruycker van Rotary Oostende. “In het doorgroeihuis in Polen komen Oekraïense vrouwen en kinderen een paar dagen tot rust vooraleer ze verder vluchten van de oorlogsgruwel waarmee hun land te kampen heeft. Er werden daar al 500 mensen geholpen. We zijn het project al langer genegen, want we gaven al 5.000 euro. De oproep om hulpgoederen te schenken, viel niet in dovemansoren. We kregen dekens, voeding, kinderkledij, speelgoed, verzorgingsproducten, kinderkledij, schoenen en zelfs een iPad. Daarenboven ontvingen we 4.000 euro giften. De gesponsorde vrachtwagen zal de 34 palletten dinsdag of woensdag veilig op de bestemming brengen.”