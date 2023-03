IN BEELD. Oostende ontwaakt onder een laag sneeuw

ASSISEN KOTMOORD. Beschuldig­de in het nauw door bloedspo­ren: “De moordenaar van Youlia liet bijna zeker schoenspo­ren na”

Deze namiddag kwamen speurders van het labo aan bod op het proces rond de zogenaamde dubbele kotmoord. Zij troffen na de moorden op Youlia (18) en Nessar (19) een waar bloedbad aan in studentenvoorziening Vlaskot in Kortrijk. “De moordenaar moét wel schoenafdrukken hebben achtergelaten of bloedsporen op zijn kledij hebben gehad”, getuigden ze in het Brugse assisenhof. En net dat kan beschuldigde Mohammad Musawi (24) wel eens zuur opbreken.