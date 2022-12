IN BEELD. Motorjacht na zware brand geborgen

Vrijdagavond vloog een boot in het Oostendse Mercatordok in brand. De eigenaar was aanwezig op de boot, maar hij werd gelukkig op tijd wakker en kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen. De boot zelf was weliswaar verloren. Door de bluswerken verloor de motorjacht stabiliteit en is het achtersteven gezonken. Hubert Rubbens, voorzitter van de Mercator marina, was betrokken bij de berging. “We wilden het wrak zo snel mogelijk weg hebben om een mogelijke vervuiling te vermijden. Er zit 1.000 liter diesel in en als dat onder druk komt te staan komt er benzine los. De brandweer heeft een dam rond de boot gelegd om te vermijden dat er te veel mazout in het dok zou komen”, blikt Rubbens terug. “We hadden overleg met de eigenaar en maandagmorgen werd beslist om zo snel mogelijk tot berging over te gaan. Gelukkig waren alle partijen akkoord, want deze dossiers kunnen soms maandenlang aanslepen. Het bedrijf Ship support uit Nieuwpoort had alle materiaal ter beschikking om snel tot actie over te gaan.”