IN BEELD. Luchthaven Oostende tevreden na drukke dag: “We hebben bewezen dat we dit aankunnen”

Wegens de nationale stakingsactie vertrok er vandaag geen enkel vliegtuig vanop de luchthaven in Zaventem. TUI Fly leidde 12 vluchten af naar de regionale luchthaven van Oostende waardoor het hier de drukste dag werd sinds de aanslagen in maart 2016. Volgens commercieel directeur van de luchthaven Ann Vanpraet is alles echter vlot verlopen. “In tegenstelling tot 2016 kregen we nu enkele dagen de tijd om de extra vluchten voor te bereiden. We hebben dan ook zo'n 20 extra personeelsleden voorzien om alles in goede banen te leiden. Het mooiste compliment kregen we vandaag toen iemand zei dat Oostende een ‘zenluchthaven’ is", vertelt Vanpraet. De luchthaven verwerkte ook vijf extra cargovluchten.