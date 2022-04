IN BEELD. Kinderen genieten van goede weer tijdens Buitenspeeldag

Oostende/Middelkerke/OudenburgNaar jaarlijkse gewoonte wordt de eerste woensdag na de paasvakantie opnieuw Buitenspeeldag georganiseerd. Vandaag gingen alle kindertelevisiezenders op zwart en werd er opgeroepen om massaal buiten te gaan spelen. In verschillende steden en gemeenten konden kinderen genieten van verschillende activiteiten. Zo ook in Oostende.

Dit jaar konden de kinderen in Oostende voor heel wat leuke activiteiten terecht aan de ontmoetingscentra ‘t Kasteeltje, De Ballon, Schaperye en ‘t Viooltje. Op elke OC-locatie was er een grime- en tattoostandje, je kon er leren tie dyen, macramé knopen of zelfs een eigen piñata of vlieger maken. Er waren ook diverse sportinitiaties zoals zumba. “Het was een ideale mix om ook de jongsten kennis te laten maken met onze ontmoetingscentra op deze buitenspeeldag”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert. “We willen kinderen stimuleren om zo veel mogelijk buiten te spelen. We doen dit onder andere door te blijven investeren in nieuwe speel- en sportinfrastructuur.”

Buitenspeeldag is altijd een toffe dag voor de kinderen. Verschillende activiteiten worden georganiseerd zodat ze gestimuleerd worden om buiten te komen en te spelen. Met het goede weer vandaag, was het perfect om buiten te spelen en plezier te hebben. Er kwam dus ook veel volk op af. De ouders konden ook genieten van het goede weer op het terras met een drankje in de hand.

Volledig scherm De ouders genoten ook van het zonnetje op het terras. © Emelyne Six

Ook Buitenspeeldag in Middelkerke en Oudenburg

Ook in andere steden en gemeenten organiseerden ze verschillende activiteiten. Zo kon je in Middelkerke terecht in het Normandpark waar het vol springkastelen was, maar waar je ook onder andere een carrousel en een rodeostier kon vinden. Ook in Oudenburg stond het Abtspark vol springkastelen, trampolines en hooibergen. De kinderen konden er ook hun eigen brood bakken en hun favoriete volksspel spelen of zelfs tot rust komen in de leeshoek. Ze hebben dus een hele waaier aan leuke buitenactiviteiten aangeboden gekregen en hebben een geweldige dag achter de rug.

Nog wat sfeerbeelden van de Buitenspeeldag in Oostende, Middelkerke en Oudenburg:

