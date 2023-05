IN BEELD. Havendag in Oostende lokt heel wat bezoekers naar Ostend Science park

Na gasontplof­fing én maandenlan­ge werken herademt deze Oostendse winkel­straat: “Een menselijke prijs betaald, maar dit is een nieuwe start”

“We vergeten de mensen niet die nog altijd aan revalideren zijn. Maar dat neemt niet weg dat dit een nieuwe start is voor de Christinastraat.” De zware gasontploffing in oktober is nog lang niet vergeten, maar de Oostendse winkelstraat kan na de heraanleg éindelijk opnieuw vooruitkijken. Voorbij de vele bordjes ‘te koop’ of ‘te huur’ aan de lege handelspanden. Want er zijn lichtpunten in de Christinastraat. Te beginnen met de nieuwe kledingwinkel van Annelies. “Ik ben hier met open armen ontvangen.”