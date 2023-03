IN BEELD. Carnavalisten blikken tevreden terug op carnavalsweekend: “Enkel een centrale feesttent ontbrak, om allemaal samen te vieren”

Met de doortocht van de traditionele carnavalsstoet op zondagmiddag zit het carnavalsweekend er bijna op. Na een spannende Prinsenverkiezing was er een positieve sfeer over de heropleving van de carnavalssfeer in Oostende en dat was afgelopen weekend ook te merken.

Het carnaval keerde afgelopen weekend terug naar zijn roots aan het Vissersplein in Oostende. Waar er traditioneel een tent werd opgezet om de optredens en vieringen te laten doorgaan, koos het stadsbestuur er deze keer voor om samen te werken met 12 horecazaken. “We hebben een jaarlijkse uitgave van 65.000 euro voorzien voor carnaval en ook 15.000 euro inkomsten door de bar in de tent. Dit jaar hebben we echter besloten om de tent, die toch zo’n 30.000 euro kost en dan is ze nog niet volledig verankerd, te laten vallen en rechtstreeks te investeren in de verschillende ordes", licht schepen Maxim Donck (N-VA) toe.

Volledig scherm carnavalsstoet op zondag © Benny Proot

“Zo werd de huur van de zaal voor de verkiezing van Prins én Prinses carnaval door de stad betaald en werden voor andere groepen dan weer de kostuums betaald. Daarnaast kregen alle carnavalisten die aangesloten zijn bij een orde zes drankbonnetjes. Die konden ze uitgeven bij één van de 12 handelszaken rond het Vissersplein. Op die manier gaat het budget rechtstreeks naar de onze eigen ondernemers. Ik hoorde al dat zij een mooie omezt draaiden”, licht schepen Donck (N-VA) nog toe. De beslissing werd met gemengde gevoelens onthaald, want sommige mensen misten afgelopen weekend wel de gezelligheid van een tent in deze koude dagen.

Kinderstoet

Toch zat de sfeer er heel het weekend goed in en waren er geen noemenswaardige incidenten. Vrijdagavond werd de aftrap gegeven in het stadhuis en trokken de verschillende ordes tijdens de cimateirestoet richting Vissersplein voor een eerste feestnacht. Zaterdag lag de focus op de kinderen met een kinderstoet en de traditionele Kloeffeworp. Zondag was er voor het grote publiek ten slotte uitkijken naar de stoet die door de hele binnenstad trok. Een geslaagd weekend, zo zegt John Desmit van de Orde van de Wullok. “Het was een leuk weekend. We hebben de tent wel wat gemist, maar wij beslissen daar natuurlijk niet over. Er was zeker een leuke sfeer, maar de ambiance was iets minder omdat iedereen verspreid zat.”

Volledig scherm Jong en oud deed mee aan de stoet © Benny Proot

Nieuwe formule

Ook Glenn Dangreau van de Orde van de Kloeffe is tevreden, maar merkt ook op dat een centrale tent gemist werd. “De kinderstoet zaterdagmiddag was een groot succes. Bij de optredens was er echter minder volk aanwezig door het slechte weer. De cafés zaten wel vol en zij waren tevreden, maar we gaan de formule toch eens moeten bekijken met de stad. Zonder tent is alles meer verspreid en het is ook bijzonder koud om buiten naar de optredens te staan kijken. Het weer heb je natuurlijk niet in de hand. Als je na zo’n stoet aankomt op de centrale locatie is het toch meegenomen als je even kan opwarmen in een tent”, vertelt Dangreau.

Het Oostendse carnaval door de lens van onze fotograaf:

