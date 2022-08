IN BEELD. Bulldozers zorgen voor bijzondere performance op het strand tijdens Theater aan Zee

Op het sportstrand van Oostende op enkele meters van de zee verzamelde het publiek zich voor een bijzondere performance. Iets verderop stonden twee gele bulldozers van Jan De Nul te wachten. De bulldozers zijn in het voorjaar wel vaker te zien aan de kust om het strand te nivelleren. Nu staan ze hier in kader van Theater aan zee. Honoré d’O kwam enkele jaren geleden op het idee om een performance te maken toen hij de bulldozers aan het werk zag op het strand van Koksijde. “Op een gegeven moment reed een bulldozer achteruit naar de zee. Er ontstond een platte, schone, steriele lijn als een autostrade naar de zee. Voor mij als schilder was het precies een leeg canvas, de plaats om een mooi schilderij te maken”, vertelt Honoré d’O. Hij sprak Caroline Pauwels aan, die curator was van een vorige editie van TAZ, maar het was niet meer mogelijk om de performance op zo’n korte termijn op te zetten. “Er gaan maanden aan voorbereiding aan zo’n project vooraf. Je moet van heel wat mensen toestemming krijgen en gelukkig wilde ook Jan De Nul meewerken. Je moet ook met heel wat factoren rekening houden, zoals de getijden.”

Voor de performance nemen de twee bulldozers plaats tegenover elkaar. De eerste bulldozer effent het pad waarna actrice Simone Milsdochter, die speciaal voor de eerste dag deelnam, haar voetstappen in het zand zet. Achter haar volgt de tweede bulldozer die het pad weer effent. Honoré d’O verwijst daarmee naar de kortstondigheid en vergankelijkheid van de mensheid. “LAETOLI verwijst naar de plek in Tanzania waar de eerste menselijke voetafdruk gevonden werd in vulkanische as. Om dat te herdenken zetten we voetstappen in het zand. De dinosaurussen zijn er nu wel niet meer, maar die wilde beesten zijn de technologie waar we zo afhankelijk van zijn geworden en die ons klemt.”