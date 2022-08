IN BEELD. 50.000 bezoekers voor concert Rammstein vinden vlot hun weg naar evenementenweide

In de grote toegangswegen naar Oostende verliep de intocht van de toeschouwers voor het concert van Rammstein redelijk vlot. Er waren geen grote verkeersopstoppingen in de omgeving. Grote aantallen mensen kwamen te voet richting het terrein Park Nieuwe koers naast de luchthaven van Oostende. Veel mensen hadden ook de raad opgevolgd om met de fiets te komen, maar de fietsparking was hier duidelijk niet op voorzien. De parking was al voor de start van het concert volzet waardoor mensen hun fiets overal in de buurt van de Spalaan en de Prins Roselaan achterlieten tegen gevels en voortuinen. Ook het plaatselijk verkeer in de wijk Mariakerke werd op veel plaatsen genegeerd. In sommige straten klaagden buurtbewoners dat ze zelf amper plaats hadden om te parkeren. Ook het openbaar vervoer werd vlot gebruikt. Heel wat bezoekers kwamen met de trein en werden met speciale bussen van De Lijn tot aan het terrein gebracht.