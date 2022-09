Imkers vinden nest van Aziatische Hoornaar. “We willen helpen om onze natuur te beschermen”

Wie gewoon passeert aan de boom waar het nest zich bevindt zal het niet meteen opmerken, maar drie imkers volgden samen de Aziatische hoornaars in hun buurt en konden ze de exacte locatie achterhalen. “We zetten potten om de hoornaar te lokken en we markeren ze. Als we ze lossen kijken we welke richting ze uitvliegen. Eens ze een voedselbron gevonden hebben, vliegen de hoornaars heen en weer in een rechte lijn en keren telkens terug. Door te timen hoe lang ze wegblijven kunnen we weten welke afstand ze afleggen. Zo'n wesp legt immers exact 100 meter af in een minuut", legt Cedric uit.

De imker kwam tijdens zijn zoektocht in contact met imkers Mike en David. Ze werkten samen en konden zo het nest vinden. “Het is niet leuk om te zien dat de Aziatische Hoornaar onze bijen aanvalt. Het is bovendien ook een invasieve soort die gevaarlijk is voor de mens als iemand ze per ongeluk verstoort en ze zich bedreigd voelen. We willen graag onze natuur beschermen.” Het is niet duidelijk hoeveel nesten er zijn in Oostende. “Voor mij is het de eerste keer dat ik een nest kon vinden. Mike vond er twee jaar geleden al een. Er is deze zomer ook al een nest weggehaald in Raversijde.” Het nest werd gemeld bij Vespawatch en zal binnenkort verwijderd worden. “Dat moet voor oktober gebeuren want dan vliegen de koninginnen uit en als ze de winter overleven maken ze een nieuw nest. Je kan de soort niet meer tegenhouden maar je kan ze wel nog in toom houden en daar willen we graag bij helpen.”