Illegalen hoeven niet in cel na inbraken in horecazaken: “Ook de scheepvaartpolitie werd geviseerd”

OostendeTwee illegalen zijn tot celstraffen van 2 jaar en 30 maanden met uitstel veroordeeld voor een reeks inbraken en pogingen in Oostende en Doornik. Het duo viseerde vooral horecazaken, maar had het ook gemunt op de scheepvaartpolitie.

Het warenhuis De Faar in Oostende kreeg op 30 juli vorig jaar inbrekers over de vloer. De daders vluchtten met sigaretten, twee jutezakken, tablets, gsm’s en cash geld. Een dag na de feiten werd de politie opgeroepen voor moeilijkheden met twee personen op straat. De Marokkaan Hassan A. en Libiër Hamza Z. konden in de buurt worden tegengehouden. Ze konden gelinkt worden aan de inbraak in De Faar en een poging in Brasserie Max in Oostende.

Bidons brandstof

Hassan A. bleek tijdens een fouillering een kaartje op zak te hebben van een recyclagepark in Doornik. Het kaartje was in de nacht van 28 op 29 juli gestolen uit een wagen. Volgens het parket kwamen A. en zijn kompaan ook in aanmerking voor een heleboel andere feiten in de stad. Zo probeerden ze onder meer binnen te breken in een apotheek en drongen ook binnen in een kapsalon en twee restaurants.

Ook in Oostende bleken de mannen nog wat feiten op hun kerfstok te hebben. Hassan A. kon nog gelinkt worden aan een inbraak in Bistro Beethoven. Hij was op 20 juni ook al op heterdaad betrapt, toen hij bij de scheepvaartpolitie vier bidons met brandstof probeerde te stelen. Op hun terrein werd tot slot ook een gestolen fiets aangetroffen. De advocaten van de verdediging betwistten de feiten niet. Ze drongen beide met succes aan op een straf met uitstel. “Het signaal is aangekomen”, klonk het.