Iets te vragen of te melden aan stad Oostende? Eén adres: O-punt

Inwoners zitten soms met vragen of bezorgdheden. Of willen reageren en in interactie gaan met de stad. Maar hoe doe je dat best zodat je op de snelste manier verder geholpen wordt? Dat kan vanaf nu via O-punt. Dat is een nieuw centraal digitaal platform om meldingen, klachten, suggesties en complimenten op te volgen. Dit geïntegreerd systeem vervangt de vroegere signaalkaarten. Dus wie iets te melden heeft of een klacht wil formuleren: laat het weten op www.oostende.be via de knop ‘O-punt’ en daarna ‘Meld iets’. Wie eerder al een signaalkaart ingediend heeft, moet niet opnieuw een melding doen via het nieuwe systeem.