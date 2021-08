“Iemand moet verkrachtingsdrugs in mijn drankje hebben gedaan”: meisje (19) zakt ineen op Ostend Beach en blijkt nadien ketamine en XTC in het bloed te hebben

OostendeDe 19-jarige Malak Benlakhdar uit Oostende heeft zaterdag op het festival Ostend Beach vermoedelijk een verkrachtingsdrug in haar drankje gekregen. De jonge vrouw zakte plots ineen in het zand en reageerde op geen enkel signaal meer. “De dokters vonden een mix van ketamine en XTC in mijn bloed. Toen ik wakker werd, lag ik al drie uur aan een baxter met antistoffen”, getuigt ze. “Mijn eerste feestje in twee jaar tijd is een nachtmerrie geworden. Maar ik besef dat het nóg erger had kunnen aflopen.”