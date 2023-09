Huurgeschil in Oostende loopt uit de hand: volledige huisraad op straat gezet

Was geweigerde handdruk aanleiding voor schietpar­tij in Oostende? “Dader knipoogde en glimlachte bij z'n arrestatie”

Een brutale schietpartij schrok begin dit jaar het centrum van Oostende op. Geen afrekening tussen bendes of een overval in het drugsmilieu, maar het gevolg van een banaal incident volgens het parket. “De dader had geweigerd het slachtoffer een hand te geven, waarop die laatste een ruit van z'n auto insloeg”, vertelde de procureur. Opvallend: beide families probeerden de zaak “in der minne” te regelen. Tevergeefs, want schutter Ledion T. (21) riskeert nu 8 jaar cel voor poging tot moord.