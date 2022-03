Huur een Vespa bij VespaFun@TheBeach in Oostende en waan je in Italië

OostendeLeuk nieuws voor Vespafans: vanaf nu kan je in Oostende Vespa’s huren. Nadat Steph’s Vesparenting in Leffinge permanent zijn deuren sloot in december vorig jaar, kan je nu opnieuw een Vespa huren aan de kust bij VespaFun@TheBeach in de Koningsstraat in Oostende, vlakbij het casino. Er staan acht splinternieuwe Vespa’s Primavera 50cc klaar.

In Italië is de Vespa overal. Ook in België zijn er veel fans van de Italiaanse scooter met zelfs verschillende Vespaclubs. Vanaf nu kan je er ook huren in Oostende voor een halve of volle dag vol plezier. “We zijn het enige verhuurbedrijf in Oostende dat Vespa’s aanbiedt”, zeggen Tineke Vanhooren en Jan Lievens die de zaak gestart zijn. Ze zijn zelf fan van de scooters en rijden er graag eens mee rond om uit te waaien en tot rust te komen. Nu willen ze dat gevoel ook doorgeven aan andere mensen.

Nieuwe uitdaging

Tineke Vanhooren stond 20 jaar lang voor de klas, maar had nood aan een nieuwe uitdaging. “Het ging een tijdje niet zo goed met mij, waardoor ik beslist heb dat ik iets nieuws moest beginnen. Het pand hadden we al en toen is ook het idee gekomen van de Vespa’s. Mijn man Jan en ik zijn allebei fan van de Italiaanse scooter en vonden het wel een leuk idee om daar iets mee te doen. We kennen de mensen van Steph’s Vesparenting die gestopt zijn en wij hebben het dus overgenomen. Omdat ik nog leerkracht ben, zijn we enkel open tijdens de weekends, feestdagen en vakanties. Ik zal dus minder vakantie hebben en me een andere levensstijl moeten aanmeten, maar ik doe het met veel plezier. Ik heb ook wel wat stress omdat het allemaal nieuw is voor mij, maar ik ben blij dat we de uitdaging zijn aangegaan. Nu is het zien wat ervan komt.”

Volledig scherm De felgroene Vespa's zijn splinternieuw en volgetankt. © Emelyne Six

GPS met routes

Er staan acht splinternieuwe groene Vespa’s klaar die tijdens weekends, op feestdagen en in vakanties kunnen gehuurd worden. “We zijn open van 11 tot 18 uur. Vanaf wanneer we opengaan, om 11 uur, kunnen mensen die een volle dag hebben gereserveerd hun Vespa komen halen om hun tocht te doen. Mensen die voor een halve dag hebben gereserveerd, kunnen om 14 uur langskomen. We vragen wel aan de mensen om een half uur eerder te komen zodat we eerst alle uitleg kunnen doen voordat ze vertrekken”, vertelt Tineke.

Bij de Vespa’s krijgen de mensen ook een gps die ze kunnen gebruiken om verschillende routes die uitgestippeld zijn te volgen. “Maar je mag natuurlijk ook je eigen route doen”, zegt Tineke. “Je bent er helemaal vrij in, als je maar op tijd teruggeraakt. De uitgestippelde routes zijn voorgeprogrammeerd op de gps die je meekrijgt. Zo moet je het gewoon volgen en kan je volop genieten van je omgeving. Er zijn zelfs pauzemomenten geplaatst waar je even iets kan eten of drinken en uitrusten.”

Centrale ligging

De ligging van de zaak is ook perfect. “Door onze centrale ligging kunnen mensen verschillende streken ontdekken”, vertelt Tineke. “Aan de ene kant kunnen ze de kustlijn volgen richting Middelkerke en Nieuwpoort of Bredene en De Haan, aan de andere kant kunnen ze ook in de richting de Westhoek rijden naar Diksmuide. Het is een leuke manier om de streek op een vlotte, eenvoudige en stijlvolle manier te ontdekken. Dat kan alleen, met twee of in groep. Een rit met een Vespa is altijd een avontuur.”

Volledig scherm Er zijn in totaal acht Vespa's die je kan huren tijdens de weekends, feestdagen en vakanties. © Emelyne Six

‘Goed weer garantie’

Iedereen vanaf 18 jaar die beschikt over een rijbewijs B is welkom bij hun zaak in de Koningstraat, vlakbij het casino van Oostende en de zeedijk. Kinderen vanaf zes jaar mogen ook achterop zetten en mee genieten door een rekje die geplaatst is. Voor een halve dag (vier uur) kost het 60 euro, voor een volledige dag (zeven uur) kost het 80 euro. Deze prijzen zijn per persoon. Voor een extra passagier wordt tien euro extra gevraagd. Bij dit bedrag hoort een helm, een GPS per reservatie en een volle brandstoftank. VespaFun@thebeach beschikt ook over een ‘goed weer garantie’. Dat betekent dat je je rit bij slecht weer kosteloos kan verplaatsen naar een andere datum. Reserveren kan vanaf nu op www.vespafunatthebeach.be.