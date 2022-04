Husgevoel Interior opent pop-up shop in Oostende. “Klanten kunnen onze producten hier ervaren en voelen”

Oostende/BruggeInterieurwebshop Husgevoel Interior uit Lissewege bij Brugge opent van woensdag 27 april tot en met zondag 1 mei hun eerste pop-up in The Box Oostende. Bij Husgevoel vind je handgemaakte woonaccessoires zoals Marokkaanse poefen, kussens, keramiek en samengestelde giftboxen. Daarmee lokt The Box alweer de vierde ondernemer naar Oostende om hun concept in een fysieke winkel uit te testen.

Kelly Van der Auwera en Matthijs Vanhulle lanceerden in juni 2021 hun interieurwebshop Husgevoel Interior. “We zijn niet zomaar een interieurwebshop. Door onze passie voor interieur willen we het publiek kennis laten maken met de schoonheid van Marokko en de prachtige handgemaakte producten die het land te bieden heeft. Wij werken nauw samen met onze leveranciers en alle items worden zorgvuldig geselecteerd”, vertelt eigenares Kelly Van der Auwera.

Nu vonden ze dat het tijd was voor een nieuwe stap: een fysieke winkel. Ze komen daarvoor naar The Box in Oostende, in de Alfons Pieterslaan. The Box biedt de mogelijkheid aan jonge ondernemers om hun concept of merk op een laagdrempelige manier te testen. Op deze manier kunnen ze ervaren hoe het is om een fysieke winkel te runnen. “We zijn in Oostende terechtgekomen omdat we zelf ook vaak naar de kust komen om iets te eten of te winkelen. We hebben ook research gedaan en er zijn nog geen winkels met hetzelfde concept in deze regio, terwijl dat in Brugge wel het geval is”, zegt Kelly.

Fysieke winkel

Klanten van de pop-up winkel worden van woensdag 27 april tot en met zondag 1 mei verwelkomd met een hapje, een drankje, kortingen en een cadeautje. “We willen in de pop-up testen of onze producten het ook goed doen in een authentieke winkel. Momenteel zijn ze enkel online te vinden of in de showroom in Lissewege. We vinden het belangrijk dat zowel huidige als potentiële klanten de producten ook in levende lijve kunnen ervaren en voelen”, lichten de eigenaars toe. Samen zijn ze alvast van plan om hun concept verder uit te bouwen. Zo hopen ze om na het pop-upverhaal, naast hun online webshop, een fysieke winkel te kunnen runnen.

The box

The Box opende in september vorig jaar de deuren. De invulling in 2021 was volgens het Economisch Huis een succes. “Sinds de opening tot en met eind december zijn er 3 verschillende ondernemers in The Box geweest die ook steeds tevreden waren. Elke ondernemer komt met hun concept ook op onze socialemediakanalen terecht. Voorlopig zijn er voor 2022 ook al heel wat ondernemers die hier tijdelijk een concept openen, met uitzondering van enkele weken in mei, september en oktober. Na elke nieuwe ondernemer in The Box wordt er steeds een evaluatie gemaakt. Als ondernemers willen doorstarten na hun concept in The Box uitgetest te hebben, kunnen ze bij het Economisch Huis Oostende terecht voor de nodige begeleiding, opvolging en advies over bijvoorbeeld de zoektocht naar een nieuwe locatie. De ondernemers komen ook in een The Box Community terecht en kunnen zo hun netwerk uitbouwen”, licht Joni Debusschere van het Economisch Huis in Oostende toe.

