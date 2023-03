Huisarts schuldig, maar niet aan dood van Fiona (8) die al week lang hoge koorts had: “Ze is wel tekortgeschoten als arts”

Van carnaval tot het Nederlands­ta­li­ge lied: dit zijn onze weekend­tips in Brugge en aan de kust

Weet u nog niet wat gedaan in het weekend van 18 en 19 maart? Niet getreurd: wij lijsten hieronder even enkele tips voor u op in Brugge en aan de kust. Van lepels snijden voor de creatievelingen onder ons tot carnaval voor de feestbeesten.