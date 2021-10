Huis van Oostendse Ingrid zit bedolven onder de lava op La Palma, zoon start nu crowdfunding: “Alles kwijt. Ik moet volledig herbeginnen op mijn 69ste”

OostendeIngrid Asseloos (69), een Oostendse vrouw die op La Palma woont, is werkelijk alles kwijt door de vulkaanuitbarsting die het Spaanse eiland sinds een maand teistert. “Mijn huis waaraan ik 3,5 jaar werkte, zit vijf meter diep bedolven onder de lava. Ik huur nu een vakantiewoning ten noorden van het eiland, maar financieel is dat onhoudbaar”, vertelt de vrouw vanuit La Palma. Ze is de wanhoop nabij. Haar zoon is nu een crowdfunding gestart.

Het dorpje waar Ingrid woonde, heet El Paraíso, wat intussen een sarcastische benaming lijkt. “Dat paradijs waar ik op verliefd werd, is veranderd in een hel”, vertelt ze. Ingrid verkocht enkele jaren geleden haar woning in Raversijde en verhuisde naar La Palma, onderdeel van de Canarische eilanden. Een maand geleden moest ze vluchten toen de eerste lavastroom haar straat kwam ingelopen. “Ik ben vertrokken met mijn katten, enkele papieren, mijn iPad en de kledij die ik droeg. Ik mocht bij een vriend verblijven op een boerderij wat verderop. Toen we met zijn bestelwagen wilden terugkeren om nog spullen op te halen, mochten we mijn straat al niet meer in. Intussen is mijn huis helemaal niet meer te zien. De lava staat er vijf meter hoog”, zegt Ingrid, die eerder al getuigde op VTM Nieuws.

“Maar ook de boerderij van die vriend overstroomde volledig met lava. We mochten toen even verblijven bij een vriendin van hem, een tachtigjarige dame. Maar dat was ook onhoudbaar gezien ze zelf nog honden en katten heeft in haar klein huisje met amper één slaapkamer”, gaat ze verder. “De voorspellingen waren volledig fout. Voor onze regio gold een code geel. Maar plots barstte de vulkaan toch uit aan onze kant. Code geel werd plots code rood. Er is ons niemand komen verwittigen. Onze hele buurt is op eigen initiatief moeten vluchten”, zucht ze. Sommige Oostendenaars zullen Ingrid allicht nog kennen. Ze werkte vroeger als leerkracht economie in verschillende scholen en bracht ook nog dertien jaar schriftelijk verslag uit van de Oostendse gemeenteraad.

Bevolking crepeert

“De situatie hier is ronduit verschrikkelijk. Er is een enorme woningnood en veel nutsvoorzieningen liggen plat. De verzekeraars beloven uit te betalen, maar slechts gedeeltelijk. Het blijft voorlopig bij veel praten maar er gebeurt niets. ‘De rest volgt als de ramp voorbij is’, klinkt het. Maar niemand verwacht een volledige uitbetaling. Ook op de politiek hoeven we niet te rekenen. Er wordt steun beloofd, maar zoals vanouds zal financiële steun naar de bananenplantages gaan, die eigendom zijn van een vijftal rijke families vanop het Spaanse vasteland. De lokale bevolking crepeert”, aldus Ingrid.

Volledig scherm De lava houdt het eiland La Palma in zijn greep © REUTERS

Niet naar België

Ingrid heeft intussen heel wat spullen te kort, omdat ze alles moest achterlaten. “Ik heb zelfs geen mes, vork of bord meer. Gisteren ben ik nog een pyjama gaan kopen. Voorlopig huur ik een vakantiewoning ten noorden van het eiland, maar ik kan daar slechts tot eind november blijven. Tegen dan moet ik zelf een woonst zien te vinden”, getuigt ze. Keert ze dan niet terug naar België? “In België is een woning en het leven in het algemeen nog veel duurder dan hier. Ik zou volledig moeten herbeginnen op mijn 69ste, als alleenstaande vrouw. Ik denk er wel aan om naar een ander eiland op de archipel te verhuizen, maar zonder financiële middelen is dat voorlopig ook niet aan de orde.”

Haar zoon is inmiddels een crowdfunding gestart op zijn moeder te helpen. Wie dat wil, kan Ingrid steunen op https://gofund.me/fd8214d4

