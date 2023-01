Hubert trekt naar Oekraïne met hulpkonvooi vol warme kledij, geneesmiddelen en dekens om lokale bevolking te helpen

Middelkerke Middelker­ke voert publieke raadple­ging en infomoment rond hoogbouw in gemeente

Het gemeentebestuur van Middelkerke voert momenteel een publieke raadpleging en organiseert een infomoment over de aan te passen ruimtelijke uitvoeringsplannen. In de gemeente circuleren nogal wat berichten over toekomstige hoogbouw. Zo is er al een tijdje een petitie de ronde aan het doen in Westende. Inwoners die meer info willen over deze plannen kunnen ze inkijken en kunnen naar het geplande infomoment.

10 januari