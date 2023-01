Houtafdeling VTI Oostende wint schrijnwerkaward met hedendaagse presentatiedesk

Westende/Nieuwpoort Volksfi­guur en kunstschil­der Frank Verhé overleden

De bekende volksfiguur en kunstschilder Frank Verhé geboren in Brugge op 18 juni 1935, is in het rusthuis Ten Anker in Nieuwpoort op 20 december op 87-jarige leeftijd overleden. Hij woonde jaren in de Zandstraat 66 in Westende, met atelier in de Rattevallestraat 27 in Slijpe. Sinds 2019 verbleef hij in het rusthuis Ten Anker. Hij werd op 27 december naar zijn laatste rustplaats overgebracht in Westende.

30 december