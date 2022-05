Hotspot voor onderwaterleven gevonden op drukste vaarroute in Noordzee

Al vier jaar lang doen wetenschappers onderzoek naar de verspreiding en de staat van de grindbedden in de verste Belgische wateren. Een grindbed is een mix van grof zand en stenen waarop verschillende dieren zich vasthechten zoals de Europese platte oester maar ook mosdiertjes, zeesterren, schelpen en schaaldieren. Dat komt ook vissen ten goede. “Die bodems worden vaak omgewoeld waardoor die biotoop constant verstoord wordt en er dus weinig leven te vinden is”, zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). “Het is des te frappanter dat we een onaangeroerd grindbed hebben gevonden onder één van de drukste vaarroutes. Net door dat vele verkeer treffen we er weinig vissers die de bodem omwoelen. Daarenboven geldt in die zone een verplichte vaarrichting. Vissers kunnen er dus niet heen en terug varen. Dat heeft meegespeeld in het feit dat die zone nog intact is gebleven.” De overheid zal nu stappen ondernemen. “Het grindbed dat is gevonden, ligt in één van de drie zoekzones voor bodembescherming die zijn vastgelegd in het Marien Ruimtelijke Plan. We zullen het extra beschermen”, laat minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) weten.