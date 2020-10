Hotelsector aan zee ziet annulaties binnenstromen en houdt hart vast: “Alles dat we ooit hebben opgebouwd, dreigen we nu kwijt te spelen”

Verschillende bekende hotels aan onze kust sluiten de deuren. Zo kondigde het iconische Thermae Palace vrijdagavond al aan te zullen sluiten vanaf maandag. “Dit doen we om de gezondheid van onze gasten en medewerkers voorop te stellen", klinkt het. Thermae Palace is zeker niet de enige die binnenkort voor een tijdje zal sluiten. Ook de bekende groep C-Hotels, met accomodatie van De Panne over Oostende tot in Blankenberge, zal vanaf maandag maar liefst zeven hotels sluiten: Helios, Excelsior, Continental, Cocoon, Zeegalm, Burlington en Upstairs. Hotel Andromeda in Oostende blijft allicht nog tot en met 15 november open, voor aparthotel Zon & Zee in Westende wordt de situatie nog onderzocht.

“Bij de de vorige lockdown in het voorjaar hebben we al eens takeaway op de kamers geprobeerd, maar dat werk niet", duidt Xavier Vercaemst van C-Hotels, in 2018 nog uitgeroepen tot beste toeristische ondernemer van de Kust. “Vanaf maandag gaan dus zeven van onze hotels dicht. Je ziet zo de annulaties binnenstromen. Terwijl we aanvankelijk voor de herstvakantie een goede bezettingsgraad van zo’n 50 procent lieten noteren, zakt dat nu al weg onder de 30 procent om finaal rond de 10 procent te gaan eindigen. Dat is niet rendabel en niet werkbaar. In onze sector zullen zich ongelooflijke drama’s afspelen”, waarschuwt Vercaemst. “Afgelopen zomer konden we een heel klein beetje de put opvullen van de eerste lockdown, maar dat was verre van voldoende en nu is het wéér van dat. Ik geloof niet dat de nieuwe lockdown maar zes weken zal duren. Volgens mij gaan we niet voor kerst kunnen heropenen. Ik plaats nog een vraagteken achter de krokusvakantie, maar ik vermoed dat we eerder op Pasen moeten mikken.”

Volledig scherm Het bekende hotel Thermae Palace sluit tijdelijk de deuren © Benny Proot

Vercaemst gaat door. “Alles wat we ooit hebben opgebouwd, dreigen we nu te verliezen. We moeten al onze middelen inzetten en hopen dat het goed uitdraait. Ik zie ook geen eerlijke verdeling tussen de steunmaatregelen en de grootte van de ondernemingen. Ik begrijp écht dat er maatregelen genomen moeten worden en deze crisis is niemand z’n schuld, maar de nadelen worden wel rechtstreeks op ons afgeschoven."

Niet rendabel

“Veel hotels gaan de deuren sluiten", zegt ook Francis Bosschem van belangenorganisatie vzw Kusthotels en uitbater van hotel Louisa. “Het probleem is dat mensen stellen: ‘ja, maar jullie moéten toch niet sluiten?’ Wel, dat is het hem net. Mensen mogen inderdaad nog naar zee komen, maar als er geen cafés, restaurants, winkels of andere attracties open zijn, houdt het snel op. Als gast wil je toch iets van de stad zien, iets doen. Op de kamer zitten en daar eten, is toch ook niet je dat. We moeten dus niet verplicht dicht, maar het moet wel rendabel blijven. Je hotel moet ook voorzien zijn om maaltijden - los van een ontbijt, dus - te kunnen aanbieden. Met een bezettingsgraad van amper 10 procent zullen we net nog méér geld gaan verliezen. Ook bij ons komen de annulaties snel binnen. Met ons hotel wachten we nog heel even af wat het geeft.”

Volledig scherm James Desimpelaere van café, restaurant en hotel Botteltje © Benny Proot

Kleinere doen voort

Hotel Leopold in de Van Iseghemlaan blijft vooralsnog haar 64 kamers open houden. “Een sluiting staat nog niet gepland. Indien mogelijk, bieden we onze gasten een upgrade aan naar een grotere kamer om zo comfortabeler een maaltijd te kunnen nuttigen", klinkt het. Ook hotel Botteltje in de Louisastraat, waar onder dezelfde noemer ook het bekende café en restaurant gevestigd zijn, doet nog even voort met haar vijftien kamers. “Vandaag (zaterdag, red.) kreeg ik al een annulatie binnen van iemand die het onveilig vond om nog af te komen, terwijl de maatregelen pas maandag van kracht zijn. Ook voor maandag en dinsdag kreeg ik al een annulatie binnen", zegt zaakvoerder James Desimpelaere. “Veel omliggende restaurants doen takeaway, maar als het zo blijft zullen we zelf ook een keuzemenu met vis of vlees aanbieden. Nu al verzorgen we met ons restaurant takeaway in het weekend, dus waarom zouden we dat dan niet aanbieden aan onze gasten.”