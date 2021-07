“Hotels zo goed als volzet en 250.000 dagjestoeristen”: kust heeft seizoen goed ingezet ondanks minder treinen vanuit Eupen en Luik

Nieuwpoort, Oostende, BlankenbergeDoor de wateroverlast reden er geen treinen vanuit Eupen en Luik naar de kust. Toch was het aan zee behoorlijk druk met op zaterdag 110.000 dagjestoeristen en zondag 140.000. De hotels zaten zaterdagavond voor negentig procent en meer vol en die trend houdt al zeker aan tot en met woensdag. Wij gingen dit weekend een kijkje nemen in Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort.

“Wat een weekend”, glundert de Oostendse strandmanager Vincent Drouard. “Het is jammer dat veel toeristen uit Wallonië door de wateroverlast niet naar zee konden komen. Op zaterdag bleef de grote drukte nog uit met 5.000 strandaanmeldingen op de drie drukste stranden. Zondag waren er meer dan 8.000. Op het Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand tot aan de Venetiaanse Gaanderijen hebben we 15.000 plaatsen beschikbaar waarvoor je moet reserveren. Uiteraard zijn er nog andere stranden waar je je niet voor hoeft aan te melden. Zondag stonden alle centrumparkings vol en hebben we de automobilisten naar de NMBS-toren en de strandparking moeten doorverwijzen. Het Vuurkruisenplein hebben we zelfs even moeten afsluiten door de drukte.”

“Wij hebben gelukkig steeds volk omdat wij een familierestaurant zijn. Maar we merken inderdaad niet zo veel toeristen als we hadden verwacht”, zegt Oostends restaurantuitbater Pierre Ryckewaert van restaurant D’horloge. Ook go-cartuitbater Yadgari van Go-carts Playtime in Oostende merkt een wezenlijk verschil met voorgaande jaren. “Het is niet druk, dus hebben we nog niet veel verhuurd. Momenteel valt het best tegen, ja”, klaagt de man.

In Blankenberge treffen we zaterdag op het strand hoofdredder Tom Cocle. “Voor ons is het dus wel een drukke middag. Er staat een gevaarlijke wind op zee, met een aantal interventies tot gevolg. Daarnaast vonden een aantal kinderen niet meteen hun ouders.” Erwin Renders van strandbar Blue Beach Blankenberge is tevreden: “Het was geen absolute topdag, daarvoor moet het nog iets warmer zijn, maar we klagen niet.”

Gezellig druk

Zondag flaneren we op de Zeedijk van Nieuwpoort, waar het behoorlijk druk is. De bezoekers zijn echter gedisciplineerd. Dat bevestigt ook Philip Averein van strandbar Chagall Beach en restaurant Chagall. “Al van vrijdag was het gezellig druk op onze strandbar en dat bleef zo het hele weekend. Een overrompeling was het niet, maar hoewel we op het einde van de Zeedijk liggen, vond ik het meer dan gezellig druk. Ook de komende dagen voorspellen ze zalig zomerweer. De drank staat koud, dus iedereen is welkom”, knipoogt Philip.

De kustreddingsdienst blikt terug op een geslaagd weekend. “Grote interventies waren er gelukkig niet, maar onze kustredders hielden de Noordzee wel goed in het oog”, reageert secretaris An Beun. “Zoals elk seizoen waren ook dit weekend enkele kinderen hun ouders even kwijt, maar dat werd snel opgelost. Voor concrete cijfers is het nog te vroeg, maar we mogen spreken van een geslaagde start van het bouwverlof.”

Dezelfde lovende woorden horen we bij Westtoer. “Zaterdagnacht was de beste van het jaar qua bezetting bij de kusthotels. Negentig procent en meer van de kamers was volzet en die trend zal zich doorzetten tot en met woensdag”, reageert Mieke Dumont van Westtoer.

Quote Zoek op de kustbarome­ter een groene zone en geniet daar van zon, zee en strand. Velen doen dat al, maar het blijft belangrijk dat we grote drukte op één locatie blijven vermijden Mieke Dumont van Westtoer

Kustbarometer kleurt oranje

“Er kwamen geen treinen van Eupen en Luik door de wateroverlast daar en dat zal wel wat minder dagjestoeristen naar de zee hebben gebracht. Toch waren er op zaterdag 110.000 dagjestoeristen bovenop de duizenden verblijfstoeristen. Op een topdag in 2019, voor corona, hadden we tot 200.000 dagjestoeristen per dag. Zondag kleurde de kustbarometer op verschillende plaatsen oranje (zeer druk). Dat was zo in onder andere De Panne, Oostende, Middelkerke, Blankenberge en Nieuwpoort. Door het mooie weer zal dat nog een tijdje aanhouden. Daarom blijven we bezoekers oproepen om de kustbarometer, die je vindt op www.dekust.be, te raadplegen. Zoek een groene zone en geniet daar van zon, zee en strand. Velen doen dat al, maar het blijft belangrijk dat we grote drukte op één locatie blijven vermijden. Er is plaats genoeg aan zee en dat brengen we overzichtelijk in kaart.”

Buitenlandse toeristen

Westtoer stelt vast dat buitenlandse toeristen mondjesmaat de weg naar de kust terugvinden. “Dit weekend kwam een kwart van de online hotelboekingen van buitenlanders. Dat waren vooral Duitsers en Nederlanders. De Fransen blijven door de strenge coronamaatregelen in hun land nog even weg. Bij de vakantiewoningen is negentig procent van de boekingen gemaakt door Belgen. Dat komt omdat zo’n huisjes vaak langer op voorhand geboekt worden. Hotels werken meer last-minute.”

