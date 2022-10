Hotel Imperial in Oostende geeft inboedel gratis weg en dat hoefde geen twee keer gezegd te worden: “Zelfs de spiegels zijn van de muren gehaald”

OostendeAl om 7 uur maandagmorgen stonden de eerste mensen aan te schuiven aan hotel Imperial in de Van Iseghemlaan in Oostende. Uitbater C-hotels wil de zaak renoveren en de volledige inboedel moest de deur uit. Van kasten tot wastafels en spiegels: alles kon meegenomen worden. Tegen de middag was dat al grotendeels het geval. Meer dan 200 mensen kwam hun slag slaan. “Een gezin met vijf kinderen, van wie er vier op een opblaasmatras moesten slapen... Voor hen hebben we vier matrassen aan de kant gelegd”, zegt zaakvoerder Xavier Vercaemst.

Vanaf dinsdag beginnen de werken om hotel Imperial in Oostende, schuin over het Kursaal, te renoveren. De werkmannen zullen weliswaar minder moeten afbreken dan verwacht. De kamers, die nog volledig uitgerust waren met tafels, dekens tot stoelen en tafels, zijn immers al grotendeels leeggehaald door de honderden bezoekers. Die daagden op, nadat de uitbater had laten weten dat iedereen gratis kon langskomen om iets mee te nemen.

Lampenkappen, toiletten...

Om 9 uur gingen de deuren open en tegen dan stond er al een lange rij mensen te wachten. De politie moest zelfs even langskomen om het verkeer te regelen, omdat al die spullen ook moesten ingeladen worden in auto’s en bestelwagens. Michiel Buysse moest alles in goede banen leiden en zag werkelijk alles passeren. “Alles van kussens, dekens, lakens, bedden, matrassen tot bureaulampjes, lampenkappen, toiletten tot schuifdieren en zelfs een stuk van het tapijt is hier al gepasseerd. Deze opkomst hadden we echt niet verwacht. We wisten wel dat de respons groot was, want er kwamen al een 60-tal telefoontjes binnen in het weekend nadat de oproep online was geplaatst.”

Zaakvoerder Xavier Vercaemst is tevreden. “Het is duidelijk dat veel mensen nog wat meubels en materiaal konden gebruiken. De nood is groter dan we soms denken. We zijn blij, want bij het hotelconcept dat we hier willen uitwerken, ligt de nadruk op circulaire economie en duurzaamheid. We wilden de inboedel daarom niet zomaar wegsmijten”, zegt Vercaemst.

De spullen konden niet gereserveerd worden, maar voor enkele gezinnen werd toch een uitzondering gemaakt. “Er kwamen enkele verhalen bovendrijven die we niet konden negeren, zoals een gezin met vijf kinderen van wie er vier op een opblaasmatras moesten slapen. Voor hen hebben we wel vier matrassen aan de kant gelegd.”

Ook Maarten Jhon stond om 9 uur aan de deur met het nodige werkmateriaal. “Ik heb van alles mee, van spiegels, lampen, douchekoppen tot toiletten. Ik wil zoveel mogelijk recycleren. Ik ben zelf aan het verbouwen en bouwmateriaal is momenteel immens duur. Ik kan op deze manier echt wel behoorlijk veel geld uitsparen”, legt de Oostendenaar uit. Hij is dan ook fan van het initiatief. “Ik heb geluk dat mijn buur me helpt met het verplaatsen van alles. Het was echt de moeite en het is slim gezien van de uitbater, want nu is het hotel meteen leeg.”

